Почти 80 лет творчества, бесконечные эксперименты со стилями, оглушительная слава при жизни, множество бурных романов – в Харьковском художественном музее открылась выставка, посвященная гениальному художнику, скульптору, графику, театральному художнику, керамисту, дизайнеру Пабло Пикассо.

Пикассо менял стили чаще, чем носки

Кризис заставил переосмыслить страхи



Первая «Голубка» отличалась от известного символа

На выставке «Пикассо: периоды гениальности», которая открылась в художественном музее, представлены эстампы Пабло Пикассо из фондов ХХМ и видеоарт от Музея украинской живописи из Днепра.– Диджитал-выставка, которая открылась 25 февраля, – уникальный проект. Такого события в Харькове еще не было, – считает заведующая отделом зарубежного искусства Харьковского художественного музея Марина Филатова. – Персональная выставка Пабло Пикассо проходит в нашем музее впервые. Экспозиция составлена из 27 оригинальных линогравюр и литографии мастера. Большая часть работ создана в поздний период творчества Пабло Пикассо – в 50-е годы прошлого столетия. Изюминка диджитал- выставки – видеоарт. Это музыкальный видеоконтент, который демонстрирует наиболее яркие, маркерные страницы творчества гениального Пикассо и создает эмоциональный настрой. Выставка в новом, цифровом формате проходит в нашем музее впервые.Пабло Пикассо создал огромное множество работ. По словам Марины Филатовой, он увлеченно занимался графикой и создал около 50 тысяч работ. «Не знаю, хороший ли я живописец, но я хороший рисовальщик», – говорил Пикассо. Если говорить о живописи, то, по некоторым данным, художник создал около 20 тысяч работ.– Почему о Пикассо так много написано и так по-разному высказываются искусствоведы, художники, литераторы, фотографы? Часто звучат полярно противоположные мнения. Дело в том, что произведения Пикассо никого не оставляют равнодушным. Они будоражат, заставляют спорить, – говорит Марина Филатова. – Кроме того, его карьера считается одной из самых продолжительных – почти 80 лет, и всю свою творческую жизнь художник тяготел к экспериментам – от классицизма, реализма и натурализма до кубизма и сюрреализма. Пикассо творил почти по всех модернистских направлениях и ни в одном из них не задерживался. Об этом высказался Марк Шагал, с которым Пабло Пикассо дружил: «Пикассо меняет стили чаще, чем носки». И действительно, когда мы смотрим на работы Пабло Пикассо разных периодов, возникает ощущение, что их создавали абсолютно разные люди.Почти каждые десять лет Пабло Пикассо начинал работать в разной манере, пластике и колористике. Немалую роль в его творческих экспериментах сыграли спутницы жизни. Музы не только вдохновляли горячего испанца, но и становились знаковыми для его творчества.– Пабло Пикассо всегда подстраивался под своих муз и даже менял стили. Художник говорил, что видит мир сквозь призму любви. Действительно, над каждым периодом его творчества царила определенная муза. В нашей экспозиции мы можем увидеть, например, две литографии офортов из серии «Сюита Воллара». На них – подруга мастера Мари-Тереза Вальтер. Благодаря ее очень мягкому и ласковому характеру, Пикассо отошел от кубизма, которым в то время занимался. Чтобы подчеркнуть красоту и мягкость этой женщины, он создавал работы в стиле неоклассицизма, – рассказывает эксперт.В экспозиции можно увидеть работы Пабло Пикассо известной серии «Человеческая комедия». В ней отображен кризисный период в его бурной личной жизни.– Узнав об изменах Пикассо, его оставила Франсуаза Жило, с которой он прожил почти десять лет, и забрала детей. В 73 года Пабло Пикассо остался в одиночестве. Для художника это было огромное потрясение: женщины никогда не уходили от него – он всегда оставлял их сам. У Пикассо началась переоценка ценностей, – рассказывает Марина Филатова. – Пикассо всегда боялся старости. Он был очень молод душой и никак не хотел стареть. Когда художник умер, у него не было завещания. Пикассо считал, что как только он оставит завещание, это станет шагом к старости.После ухода подруги Пабло Пикассо посмотрел на старение иначе. На выставке в ХХМ – несколько работ периода переосмысления возраста. На них, например, пузатенький карлик в прикрывающей лицо маске, престарелый король и перед ними – юные модели, которыми старики любуются.– Старость Пикассо – мудрая и ироничная. Тема «Художники и модели» была актуальна для Пабло Пикассо на протяжении всей творческой жизни. Но в «Человеческой комедии» он изображает эту тему совсем по-другому – не с позиции эротизма, – утверждает Марина Филатова. – Мотивы, образы, манера – здесь легкие, игривые и ироничные. Зрители замечают, что гравюры серии работ данного периода выполнены в некой детской манере.Сам Пикассо говорил, что в детстве он мог рисовать как Рафаэль, но ему понадобилась вся жизнь, чтобы научиться рисовать как ребенок.Посетители экспозиции непременно узнают известную всему миру «Голубку».– В 1949 году к Пикассо обратились участники Всемирного конгресса сторонников мира, который проходил в 1949 году в Париже с просьбой создать символ, – рассказывает специалист. – Пикассо сначала не понимал, какой символ можно подобрать, чтобы он устраивал всех. Его муза в тот период, художница Франсуаза Жило, подсказала удачную мысль – обратиться к истокам. Пабло Пикассо вспомнил, как в детстве дорисовывал лапки голубям на картинах отца – тот позволял ему это делать. К слову, первый голубь мира выглядел не таким, каким мы видим его сейчас. Это было реалистичное изображение белой голубки в профиль с мохнатыми лапками. И только позднее мастер убрал все лишние детали и одной легкой линией сделал минималистичный рисунок. Просто и элегантно.Экспозицию в выставочном зале музея можно посмотреть до 29 апреля.