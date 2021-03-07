Почти 80 лет творчества, бесконечные эксперименты со стилями, оглушительная слава при жизни, множество бурных романов – в Харьковском художественном музее открылась выставка, посвященная гениальному художнику, скульптору, графику, театральному художнику, керамисту, дизайнеру Пабло Пикассо.
Пикассо менял стили чаще, чем носки
На выставке «Пикассо: периоды гениальности», которая открылась в художественном музее, представлены эстампы Пабло Пикассо из фондов ХХМ и видеоарт от Музея украинской живописи из Днепра.
– Диджитал-выставка, которая открылась 25 февраля, – уникальный проект. Такого события в Харькове еще не было, – считает заведующая отделом зарубежного искусства Харьковского художественного музея Марина Филатова. – Персональная выставка Пабло Пикассо проходит в нашем музее впервые. Экспозиция составлена из 27 оригинальных линогравюр и литографии мастера. Большая часть работ создана в поздний период творчества Пабло Пикассо – в 50-е годы прошлого столетия. Изюминка диджитал- выставки – видеоарт. Это музыкальный видеоконтент, который демонстрирует наиболее яркие, маркерные страницы творчества гениального Пикассо и создает эмоциональный настрой. Выставка в новом, цифровом формате проходит в нашем музее впервые.
Пабло Пикассо создал огромное множество работ. По словам Марины Филатовой, он увлеченно занимался графикой и создал около 50 тысяч работ. «Не знаю, хороший ли я живописец, но я хороший рисовальщик», – говорил Пикассо. Если говорить о живописи, то, по некоторым данным, художник создал около 20 тысяч работ.
– Почему о Пикассо так много написано и так по-разному высказываются искусствоведы, художники, литераторы, фотографы? Часто звучат полярно противоположные мнения. Дело в том, что произведения Пикассо никого не оставляют равнодушным. Они будоражат, заставляют спорить, – говорит Марина Филатова. – Кроме того, его карьера считается одной из самых продолжительных – почти 80 лет, и всю свою творческую жизнь художник тяготел к экспериментам – от классицизма, реализма и натурализма до кубизма и сюрреализма. Пикассо творил почти по всех модернистских направлениях и ни в одном из них не задерживался. Об этом высказался Марк Шагал, с которым Пабло Пикассо дружил: «Пикассо меняет стили чаще, чем носки». И действительно, когда мы смотрим на работы Пабло Пикассо разных периодов, возникает ощущение, что их создавали абсолютно разные люди.
Кризис заставил переосмыслить страхи
Почти каждые десять лет Пабло Пикассо начинал работать в разной манере, пластике и колористике. Немалую роль в его творческих экспериментах сыграли спутницы жизни. Музы не только вдохновляли горячего испанца, но и становились знаковыми для его творчества.
– Пабло Пикассо всегда подстраивался под своих муз и даже менял стили. Художник говорил, что видит мир сквозь призму любви. Действительно, над каждым периодом его творчества царила определенная муза. В нашей экспозиции мы можем увидеть, например, две литографии офортов из серии «Сюита Воллара». На них – подруга мастера Мари-Тереза Вальтер. Благодаря ее очень мягкому и ласковому характеру, Пикассо отошел от кубизма, которым в то время занимался. Чтобы подчеркнуть красоту и мягкость этой женщины, он создавал работы в стиле неоклассицизма, – рассказывает эксперт.
В экспозиции можно увидеть работы Пабло Пикассо известной серии «Человеческая комедия». В ней отображен кризисный период в его бурной личной жизни.
– Узнав об изменах Пикассо, его оставила Франсуаза Жило, с которой он прожил почти десять лет, и забрала детей. В 73 года Пабло Пикассо остался в одиночестве. Для художника это было огромное потрясение: женщины никогда не уходили от него – он всегда оставлял их сам. У Пикассо началась переоценка ценностей, – рассказывает Марина Филатова. – Пикассо всегда боялся старости. Он был очень молод душой и никак не хотел стареть. Когда художник умер, у него не было завещания. Пикассо считал, что как только он оставит завещание, это станет шагом к старости.
После ухода подруги Пабло Пикассо посмотрел на старение иначе. На выставке в ХХМ – несколько работ периода переосмысления возраста. На них, например, пузатенький карлик в прикрывающей лицо маске, престарелый король и перед ними – юные модели, которыми старики любуются.
– Старость Пикассо – мудрая и ироничная. Тема «Художники и модели» была актуальна для Пабло Пикассо на протяжении всей творческой жизни. Но в «Человеческой комедии» он изображает эту тему совсем по-другому – не с позиции эротизма, – утверждает Марина Филатова. – Мотивы, образы, манера – здесь легкие, игривые и ироничные. Зрители замечают, что гравюры серии работ данного периода выполнены в некой детской манере.
Сам Пикассо говорил, что в детстве он мог рисовать как Рафаэль, но ему понадобилась вся жизнь, чтобы научиться рисовать как ребенок.
Первая «Голубка» отличалась от известного символа
Посетители экспозиции непременно узнают известную всему миру «Голубку».
– В 1949 году к Пикассо обратились участники Всемирного конгресса сторонников мира, который проходил в 1949 году в Париже с просьбой создать символ, – рассказывает специалист. – Пикассо сначала не понимал, какой символ можно подобрать, чтобы он устраивал всех. Его муза в тот период, художница Франсуаза Жило, подсказала удачную мысль – обратиться к истокам. Пабло Пикассо вспомнил, как в детстве дорисовывал лапки голубям на картинах отца – тот позволял ему это делать. К слову, первый голубь мира выглядел не таким, каким мы видим его сейчас. Это было реалистичное изображение белой голубки в профиль с мохнатыми лапками. И только позднее мастер убрал все лишние детали и одной легкой линией сделал минималистичный рисунок. Просто и элегантно.
Экспозицию в выставочном зале музея можно посмотреть до 29 апреля.