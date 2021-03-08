Национальный музей Сковороды на Харьковщине стал одним из 150 объектов культурного наследия, которые будут отреставрированы за государственный счет. Сковородиновцы мечтают, чтобы работы закончились к 300-летию со дня рождения украинского философа. Что планируют восстановить?

Поэтические вечера... в кладовой

Хаб и кафешка – в подвале

Дуб-гигант законсервируют

На Масленицу – в Сковородиновку

Реставрация будет разноплановой

В Украине планируют за три года отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия. Речь идет о восстановлении замков, музеев, театров, заповедников, университетов, обсерваторий, которые, в частности, находятся в аварийном состоянии. Как сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, в список войдет и Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды в Харьковской области.До 1922 года село Сковородиновка называлось Пан-Ивановкой. Здесь находилась усадьба семьи Ковалевских, в которой провел свои последние дни философ, педагог, писатель и поэт Григорий Сковорода. В 1972 году на территории имения был открыт музей. Сегодня Национальный литературно-мемориальный комплекс Г. С. Сковороды — это дом-музей, образец архитектуры XVIII века, и парк на берегу пруда.Как сообщила «Вечернему Харькову» директор Национального литературно-мемориального музея Г.С. Сковороды Наталья Мыцай, на территории музейного комплекса под реконструкцию запланировано три объекта.– Это памятник архитектуры местного значения «Домик управляющего», памятник местного значения «Комора» и памятник истории национального значения «Памятное место под дубом-великаном, где любил работать Сковорода». Непосредственно здание музея реставрировать не будут, – рассказывает Наталья Мыцай. – Работы на этих объектах планируются уже давно – ждем финансирования. Очень хотим, чтобы данные объекты были восстановлены к 300-летию со дня рождения Григория Саввича. А юбилей мы будем отмечать в следующем году 3 декабря.Времени до знаменательной даты осталось очень мало, а объем работ предстоит огромный.– Комора имеет форму буквы «П». Построена она помещиком Жилинским во второй половине XIX века. Это единственное уцелевшее деревянное здание начала XIX века на территории мемориального комплекса Григория Сковороды. Комора использовалась для хранения зерна и хозяйственного инвентаря. Изначально она стояла на дубовых колодах, позже под сооружение подвели кирпичный цоколь, – рассказывает Наталья Мыцай. – С 1930-х годов местный колхоз устроил там склад для семян, сахара, зерна.Комора – это очень сложный объект, отмечает директор музея. Она сложена из дубовых бревен. Перекрытия и стропила крыши построены без единого гвоздя – по старинной плотницкой технологии. Входы украшены фигурной резьбой.– Сейчас дерево прогнило – для реставрации необходимы специалисты, которые умеют работать именно с деревом. Требуется замена крыши, части самого строения, восстановление фундамента... Все это будет делаться с прицелом на то, что Комору мы хотим превратить в выставочный зал (с правой стороны) и конференц-зал (с левой).Помещение самого музея рассчитано только под экспозиции, поэтому сковородиновцам остро не хватает площадей, которые можно использовать для проведения мероприятий, интерактивных программ, фестивалей, мастер-классов, презентаций книг, творческих перформансов, видеопросмотров, открытых лекций, поэтических вечеров, творческих встреч с художниками.– Мы собрались на толоку и своими силами очистили один зал, превратив его, как мы говорим, в экокомору. Положили сено, развесили душистые травы: заходишь – и сразу попадаешь в атмосферу сельской хаты, – продолжает Наталья Мыцай. – Вот уже более двух лет проводим там выставки, пленэры, научные собрания, интерактивные и образовательные программы, мастер-классы.Проектная документация для реставрации Коморы, по словам директора музея, полностью готова.– В прошлом году мы внесли корректировки в соответствии с новыми строительными нормами и стандартами, касающимися требований к инклюзии, пожарной безопасности, обустройству сетей газо- и теплоснабжения. Первоочередные задачи по этому объекту – установка модульной котельной, обустройство сетей, а затем уже реставрация помещения, – говорит Наталья Мыцай.Дом управляющего непосредственно не связан с жизнью Сковороды, но он, как и Комора, является неотъемлемой частью ансамбля помещичьей усадьбы, где завершился жизненный путь крупнейшего деятеля украинской культуры XVIII века. Этим и определяется историко-культурная ценность данного здания.– Дом был построен в 1865 году на месте старого усадебного дома. В северной и центральной частях здания, по свидетельствам местных старожилов, находились кузница, столярка, пекарня, столовая и помещения для слуг и наемников. В южной – контора управляющего, – рассказывает Наталья Мыцай. – С 1930-х по 1970-е годы в помещении располагалась контора колхоза имени Сковороды с сельским клубом в самом центре помещения.Сейчас это одноэтажный кирпичный дом, где находятся административное и фондовое помещения, котельная. Под домом – подвал с высотой стен до трех метров, выложенный кирпичом, характерный для конца XVIII – начала XIX веков. До 2000 года он использовался колхозом для хозяйственных целей. Вот на эти подвалы у музейщиков большие планы.– Их можно будет использовать и для экскурсий, и для создания хаба. А еще мы мечтаем обустроить там кафешку, – делится планами Наталья Мыцай. – Этот объект необходимо оборудовать кондиционером, обеспечить фондохранилищем, современным оборудованием – стеллажами, витринами, опорами, то есть всем необходимым для внедрения онлайн-технологий и т.д.Больше всего Григорий Сковорода любил место в тени большого дуба возле пруда. Здесь мыслитель вел беседы с местными жителями, читал, писал, размышлял.– Возраст дуба – более 700 лет, – рассказывает Наталья Мыцай. – В отчете комиссии, которая исследовала дерево еще в 1922 году, отмечено: «Крепкий и толстый – четыре человека не могут обхватить, вся внутренность занята дуплом, в котором легко могут поместиться пять человек. В это дупло есть вход шириной до одной сажени (1 сажень = 2,1336 метра. – Прим ред.). Далее на 3–4 сажени дупло идет трубой, и только сверху, где дуб пошел в рассоху (раздвоенный конец. – Прим. ред.), заканчивается дырой. Сейчас он еще ежегодно покрывается зелеными листьями и манит к себе всех посетителей могилы Сковороды. Крестьяне уважают этот дуб как исторический памятник. Говорили, что Сковорода любил здесь сидеть и читать книги...».Дуб имеет свою драматическую историю. Несколько раз в него попадала молния. Не единожды дерево страдало от вандалов. При отступлении из Сковородиновки летом 1943 года нацисты сожгли местную церковь и подожгли дуб, но подростки и женщины после их отъезда потушили пламя.– В 1944 году по инициативе Тычины и Рыльского под дубом был установлен каменный памятный знак в виде обелиска с надписью: «Здесь было любимое место Г.С. Сковороды».В 1972 году его заменили скульптурным изображением мыслителя, – продолжает Наталья Мыцай. – В 2009 году памятное место под дубом было внесено в состав памятников истории национального значения – мемориального комплекса философа и поэта Г.С Сковороды.Высота дуба достигала 12 метров, а толщина ствола – почти трех метров. Сотрудники музея говорят, что в его дупле помещался письменный столик и стул – там могли спокойно сидеть и общаться два человека. Но в 1979 году дуб засох, а в 1994 – упал. Его сохранившиеся части были закреплены на бетонном основании.– Реставрация позволит сохранить почти разрушенный памятник национального значения для многих поколений, – считает Наталья Мыцай. – Предусмотрена консервация остова дерева. Планируется немного приподнять фундамент под дубом. Это повлечет за собой благоустройство окружающей территории. А еще мы предлагаем обязательно сделать навес, который будет защищать объект от дождя, снега, ветра и других неблагоприятных погодных условий.Если вы еще не были с Сковородиновке – есть прекрасный повод посетить это удивительное место. В следующую субботу, 13 марта, музейщики приглашают харьковчан и жителей области к себе на Масленицу – обещают песни, хороводы, концерт художественной самодеятельности, мастер-классы по выпеканию блинов.– И, конечно же – отличное настроение. Приезжайте! У нас вы ощутите душевный покой, отдохнете от суеты, стресса, постоянного напряжения, – уверяет директор музея.В уютном парке на территории мемориального комплекса сохранились памятные места, связанные с великим мыслителем.– Парк хорошо распланирован и поддерживается в идеальном состоянии — воздух, тишина, спокойствие, здесь все располагает к неспешной созерцательности, – рассказывает Наталья Мыцай. – Недалеко от усадебного дома в сквере находится могила Григория Сковороды. На стилизованном под придорожный камень надгробии высечена лаконичная и удивительно емкая, достойная выдающегося философа авторская эпитафия: «Мир ловил меня, но не поймал». На живописном пруду — чудо-беседка, которая привлекает к себе мечтателей и влюбленных. Наши гости сразу же погружаются в особую атмосферу этого мистического места. Здесь по-особенному воспринимаются музыка и поэзия, пение и шелест трав. У человека возникает желание стать лучше, добрее и по-настоящему счастливее.Напомним, Музей Григория Сковороды расположен в бывшей усадьбе помещиков Ковалевских, где великий украинский философ умер в 1794 году. В доме есть мемориальная комната – «спокойная келья», в которой Сковорода любил работать и где завершил жизнь.– В музее представлены личные вещи Григория Сковороды: часы с дарственной надписью, скрипка, скрыня, к которой он имел прямое отношение – хранил в ней вещи, когда бывал в гостях у своих друзей Ковалевских, – отмечает Наталья Мыцай.По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, в перечень объектов, которые планируется отремонтировать за три года, также вошли: Хотинская крепость и Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (Черновицкая область); Национальная филармония Украины (г. Киев); Национальный историко-культурный заповедник "Качановка" (Черниговская область); Подгорецкий замок (Львовская область); Николаевская астрономическая обсерватория (г. Николаев); Музей ракетных войск стратегического назначения (Кировоградская область); Одесская областная филармония (г. Одесса); Олыцкий замок – замок Радзивиллов (Волынская область); Днепропетровский колледж культуры и искусств (г. Днепр).– Это для картинки, чтобы было понятно, насколько разноплановой будет реставрация. Поездив по Украине, могу сказать, что таких объектов не 150. Их, к сожалению, намного больше. Если сейчас государство не даст толчок в данном направлении, мы, в принципе, можем потерять не только наше наследие, но и культурные объекты – объекты, которые способны привлекать внимание, быть объектами для частных инвестиций, туристических маршрутов, – отметил министр.