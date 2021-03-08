Хозяйки знают множество интересных рецептов, в основе которых лежит гороховая или нутовая мука. И традиционное масленичное блюдо – не исключение. Блинчики с насыщенным вкусом гороха, тонкими нотками имбиря и кумина наверняка оценят не только вегетарианцы и те, кто сидит на диете.

Гороховая и нутовая мука – ценный диетический продукт. Содержащийся в нем белок по своим свойствам аналогичен белку некоторых видов мяса и даже превосходит их по количеству микроэлементов, витаминов и минеральных солей. Биологическая ценность гороховой муки в два-три раза выше, чем пшеничной.Для блинчиков в индийском стиле понадобятся:– гороховая мука – 200 г;вода – 350 мл;соль – 0,5 ч. л.;кумин (зира) – 0,5 ч. л.;имбирь;фарш – 1 ч. л.;лук репчатый (небольшой) – 1 шт.;масло растительное (для жарки) – 2 ст. л.Первым делом нужно подготовить кумин (другое название – зира). Разогреть сковороду на сильном огне. Всыпать семена. Прогреть около минуты на умеренном огне до появления аромата. Сразу пересыпать в отдельную посуду, чтобы семена не подгорели.Взять удобную глубокую посудину для замешивания теста. Всыпать гороховую муку, предварительно просеяв через мелкое сито. Обжаренный кумин пересыпать в ступку и растереть до мелкой крошки (можно использовать для этой цели кофемолку), всыпать в муку. Добавить соль. Перемешать ручным венчиком до равномерного состояния. Влить воду к мучной массе. Размешать венчиком, чтобы не было комочков.Очистить имбирь, измельчить на мелкой терке и добавить в гороховое тесто. Влить туда же масло без запаха. Размешать венчиком до однородности. Тесто должно получиться жидким и довольно текучим. Очистить и сполоснуть луковицу, обмакнуть салфеткой от лишней влаги, нарезать мелкими кусочками. Добавить в тесто и размешать. Оставить на 15–20 минут.Подготовить блинную сковороду: хорошенько разогреть на сильном огне, смазать небольшим количеством масла и убавить пламя до среднего. Перемешав гороховое тесто, зачерпнуть половником небольшую порцию, влить в центр сковороды и распределить по дну. Обжарить с одной и с другой стороны до румяной корочки. Тесто нужно перемешивать перед каждой обжаркой, так как луковые кусочки опускаются на дно.Получаются блины мягкими, с большими дырочками, толстенькими, сытными.В Индии из гороховой и нутовой муки готовят оладьи с добавлением разных овощей, которые называются «пудла». Эти оладьи – довольно плотные, очень ароматные за счет пряностей. К тому же они могут быть довольно разнообразными, если добавлять в них сезонные овощи. Количество муки и воды нужно регулировать в зависимости от количества и сочности овощей. Кроме того, гороховую муку используют в сочетании с пшеничной и другими видами муки.