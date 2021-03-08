Масленица – один из древнейших славянских праздников с дохристианской эпохи. Наши пращуры встречали Новый год в начале весны. Ведь после зимней стужи вновь оживала природа и появлялась работа на полях, а значит, наступал новый природный цикл, предвестником которого и выступала привычная нам Масленица.

Масленица считалась языческим праздником вплоть до XVIII века, когда православная церковь была вынуждена смириться с ним и принять этот обряд, изменив часть традиций и время его проведения, напоминает Meteoprog. Теперь у Масленицы нет фиксированной даты и вычисляется она, исходя из того, когда отмечается Пасха. К тому же масленичная неделя готовит верующих к началу поста.В этом году православные христиане войдут в Великий пост 15 марта, соответственно, первый день Масленицы приходится на Международный женский день. Следовательно, так называемая масленичная неделя продлится с 8 марта до 14 марта включительно.Понедельник – «встреча». В понедельник начинали печь блины и делать чучело, которое возили по всему городу. Также в начале недели женщины из дома мужа приходили к своим родителям, а вечером к ним присоединялись свекры, чтобы обсудить будущее празднование.Вторник — «заигрывания». На второй день проходили смотрины невест, а местные жители ходили друг к другу в гости. Незамужние девушки в этот день приглашались на народные гулянья, горки и ярмарки.Среда — «лакомка», или «скоромная середа». В среду теща приглашала на блины зятя, угощая его как главного гостя.Четверг — «разгуляй», или «широкий четверг». В этот день начиналось массовое уличное веселье: катание с горок, хороводы, шуточные бои, катание на лошадях и телегах.Пятница – «тещины вечерки». Теперь уже зять должен был позвать тещу на домашние блины, чтобы все знали, как хорошо он к ней относится.Суббота – «золовкины посиделки». В честь праздника невестка дарила золовке подарок и приглашала на блины вместе с другими родственниками своего мужа.Воскресенье – «прощеное воскресенье». Это последний день Масленицы, когда сжигают чучело, жгут костер и просят прощения у родных и близких (кстати, на Слобожаншине чучело не сжигали). Вечером у славян было принято поминать умерших, чтобы они помогли с будущим урожаем.Хотя большинство древних традиций Масленицы уже позабыты, на память о весеннем Новом годе остались веселые гулянья и поедание блинов. Согласно традициям, чтобы прогнать мороз и стужу, всю неделю следует радоваться и веселиться: водить хороводы, кататься на санках и лошадях, петь веснянки, разжигать костры, устраивать ярмарки.