К весне хочется немного привести свое тело в порядок. Ищу подходящую диету – не очень зверскую, но в то же время действенную. Что скажете насчет диеты по группе крови? Когда-то, помню, она была весьма популярна. Людмила З.

Согласно диет по группе крови людям с первой группой рекомендован рацион, состоящий из овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов (растительная диета), а людям со второй группой лучше потреблять больше мяса. Такой подход якобы улучшит состояние здоровья человека.Однако ученые обнаружили, что это не так. Исследование опубликовано в Journal of The Academy of Nutrition and Dietetics. Эксперты международной некоммерческой организации «Комитет врачей за ответственную медицину» (Physicians Committee for Responsible Medicine) обнаружили, что группа крови не связана с влиянием на массу тела, количеством жира в организме, концентрацией липидов в плазме крови или контролем гликемии.В 16-недельном исследовании приняли участие люди с лишним весом, которые не имели диабета. Их разделили на две группы: участники первой придерживались нежирной растительной диеты, а вторая не меняла свой рацион. В каждой группе были люди всех групп крови.Результаты исследования в очередной раз показали, что растительная диета положительно влияет на самочувствие и здоровье людей. Она ускоряет метаболизм, сжигая в среднем на 18,7% больше калорий.Исследователи также проанализировали, существует ли взаимосвязь группы крови и диеты.– Мы обнаружили, что группа крови не влияла на результат. Растительная диета полезна для людей всех групп крови. У нас не было доказательств того, что мясная диета оказывает положительное влияние, – комментирует автор исследования доктор медицинских наук, президент комитета врачей Нил Барнард. – Наше исследование показывает, что все группы крови получают одинаковую пользу от растительной диеты, особенно учитывая потерю веса и сердечно-метаболический состояние у взрослых с лишним весом.В ходе эксперимента все участники из группы, которая придерживалась растительного рациона, снизили вес на 5,7–7,1 кг при сохранении обычного образа жизни и уровня физической активности. При этом снижение веса никак не зависело от группы крови.