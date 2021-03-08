Харьковский академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина готовит премьеру спектакля «Люся» о нашей знаменитой землячке Людмиле Гурченко. В центре сюжета — детство Людмилы Гурченко в Харькове и самые яркие события ее жизни и творчества. Зритель увидит Харьков глазами артистки, услышит любимые песни, умилится знакомым платьем с муфточкой, в котором Людмила Марковна пела в «Карнавальной ночи».

Очень сложно найти баланс

Подготовили феерический гардероб

Главный зритель – харьковчане

Режиссер-постановщик спектакля Александр Середин создает мир, в котором переплетены прошлое и настоящее, правда и художественный вымысел.– Мы постарались охватить весь жизненный путь Людмилы Гурченко. Поскольку Людмила Марковна провела в Харькове детство и юность, мы сделали большую и сложную компиляцию из разных периодов ее жизни, куда вплетено все то, за что мы любим Людмилу Гурченко – ее фильмы, песни, – рассказывает Александр Середин. – События разворачиваются в Харькове в период детства и юности актрисы, при этом звучат песни, которые мы знаем, отсылки к кинофильмам, которые мы видели, обстоятельства ее биографии после Харькова. Мы отталкиваемся от реальных событий из жизни Людмилы Марковны. В основе постановки – интервью актрисы, которые она давала в разные периоды жизни, автобиографические факты, фильмы и песни, которыми она знаменита. Мы показываем биографию Гурченко с нашим художественным наполнением и пониманием. Один из самых сложных моментов в работе над спектаклем – личность самой актрисы. С одной стороны, хотелось максимально деликатно обойтись с ее биографией и обстоятельствами жизни, а с другой – сделать интересный яркий спектакль. Очень сложно было найти золотую середину и баланс.Эстетика спектакля очень понятна сегодняшнему зрителю, считает режиссер. В «Люсе» используются современные театральные приемы. Так, зритель оценит сценографию, которая презентует узнаваемые харьковские локации, современные технологии в оформлении, много проекций, трансляцию происходящего на сцене на экране, язык текстов, формат интервью, переосмысление песен Гурченко.В спектакле зритель увидит не только саму Людмилу Марковну, но и персонажей, которые окружали ее в детстве и юности: родителей, соседку, Петра – мужчину, в которого маленькая Люся влюбилась во время войны. Об этих людях Людмила Гурченко рассказывала в своих интервью.Александр Середин работает и над музыкальным оформлением спектакля. Основной музыкальной канвой постановки станут аранжировки и версии песен, которые исполняла Людмила Гурченко.– Этот спектакль – не только о Людмиле Гурченко, но и о городе, – рассказывает художник-постановщик спектакля Екатерина Колесниченко. – Юность Людмилы Марковны проходила на улицах Рымарской и Сумской. В постановке площадка выстроена интересным способом – выход из метро и «Градусник», одно из самых узнаваемых мест в Харькове. Во времена юности Людмилы Марковны от «Градусника» по пешеходной части Сумской до Зеркальной струи шла «красная дорожка», по которой гуляли ученицы гимназии №6.Для спектакля продумали диапазон костюмов, который охватывает несколько десятилетий: в «Люсе» живут не только персонажи из ее детства и юности, но и наши современники. Для создания костюмов разных эпох Екатерина Колесниченко изучила массив информации – биографические материалы, фото, фильмы, в которых снималась Людмила Марковна.Художница создала для образа Людмилы Марковны феерический гардероб. В частности, для спектакля сшита копия одного из знаковых нарядов актрисы в «Карнавальной ночи» – черное платье с белой муфточкой. Для создания этого комплекта Екатерина Колесниченко изучала информацию о платье и по материалам Музея кинематографии, где оно хранится, и по «Карнавальной ночи», и по другим музыкальным фильмам, в которых воспроизводили знаменитое платье.– Мы создали копию платья, которая была нам по силам. Сложно было подобрать ткани, потому что во времена съемок «Карнавальной ночи» использовали другие ткани. Но в этом плане у нас получился успешный проект, – говорит художник-постановщик.Интересно, что, по наблюдениям Екатерины Колесниченко, в центре города и сейчас можно найти уголки, которые за десятилетия совсем не изменились, и даже встретить харьковчан, как будто вышедших из детства Людмилы Гурченко.– Если снять при определенном освещении людей, которых можно встретить, например, на Рымарской, эти снимки не отличишь от фотографий военных лет, – делится наблюдениями Екатерина Колесниченко. – В районе, где жила Гурченко, в любом переулочке от Рымарской до Клочковской можно встретить людей из прежней эпохи – например, в бурках на босу ногу. Мне кажется, это связано с местом: в центре Харькова остались районы, облик которых практически не меняется. Там все абсолютно аутентично – фильмы можно снимать. Наверное, в таких местах присутствует дух города.А еще художнице интересно, как примут спектакль харьковчане.– В «Люсе» все оригинально, все сделано нашим театром. Персонаж не придуман, и в этом сложность: трудно предсказать реакцию зрителя, – говорит Екатерина Колесниченко. – Мне кажется, тема Гурченко многим близка. Очень надеюсь, что новая постановка привлечет в театр людей, которые еще не были нашими зрителями.Конечно, «Люся» никак не могла обойтись без колоритной пластики. Над пластическим решением спектакля работает балетмейстер Наталья Федина.– Режиссер проводит связь между современностью и ретро. Пластические номера будут обязательно, а некоторые пластические сцены станут переходными, – рассказывает Наталья Федина. – Также в спектакле будет много пластических отсылок на киноработы Людмилы Марковны. В спектакле планируются портретные, очень узнаваемые моменты, связанные с киноработами Людмилы Гурченко. В них зритель узнает знакомую ему Людмилу Марковну или найдет для себя что-то новое.Премьера спектакля «Люся» состоится 19, 20 и 21 марта.