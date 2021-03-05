Открытие галереи портретов лауреатов Шевченковской премии, состоится 9 марта, в 11:30 в главном корпусе университета Каразина.

Будут представлены портреты 16 номинантов Шевченковской премии исполнил народный художник Украины, почетный доктор Харьковского университета Виктор Ковтун, сообщили в вузе.



Среди лауреатов - писатель, языковед, переводчик Борис Антоненко-Давидович; поэт, переводчик, литературный критик Дмитрий Белоус; литературовед Василий Бородин; поэт Леонид Вышеславский; актер Андрей Водичев; писатель Олесь Гончар; художник Михаил Дерегус; писательница, переводчик Оксана Иваненко; писатель, драматург Алексей Коломиец; литературовед, языковед Иван Светличный; публицист Надежда Светличная; писатель, поэт Вадим Собко; поэт Владимир Сосюра; писатель Григор Тютюнник; писатель и поэт Григорий Тютюнник; языковед, историк литературы Юрий Шевелев.