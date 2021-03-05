В Харькове до 12 марта приостанавливается прием посетителей в отделе Полонии, юридических дел и консульской помощи Генерального консульства Республики Польша.

Об этом сообщается на официальной странице Генерального консульства Польши.



"С 3 марта 2021г. по 12 марта 2021 года отдел Полонии, юридических дел и консульской помощи приостанавливает прием посетителей. Лицам, записанным на эти дни на визиты в Генконсульство РП в Харькове, будут уведомлены новые даты встреч", - написано в сообщении.