События В «Локомотиве» встретились «Харьковские Соколы» и БК «Одесса» Вечерний Харьков 20:01 193 Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА. По словам очевидцев, трибуны наконец-то с болельщиками. Прямая трансляция по ссылке: https://youtu.be/UQAR8K7J30s Читайте также Сессия Харьковского облсовета вызвала волну возмущений у жителей региона (видео) В Харькове в генконсульстве Польши пока не будут принимать посетителей В Харькове приглашают посмотреть на куклу-мотанку БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Сессия Харьковского облсовета вызвала волну возмущений у жителей региона (видео) События 22:12 Лента новостей Сессия Харьковского облсовета вызвала волну возмущений у жителей региона (видео) 22:12 В Харькове в генконсульстве Польши пока не будут принимать посетителей 22:00 В Харькове приглашают посмотреть на куклу-мотанку 21:01 В «Локомотиве» встретились «Харьковские Соколы» и БК «Одесса» 20:01 В университете Каразина появится галерея лауреатов Шевченковской премии 19:26 Астропрогноз на 6–7 марта 2021 г. 19:18 В Харькове отмечен резкий всплеск заболевания COVID-19 19:04