Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

По словам очевидцев, трибуны наконец-то с болельщиками.

Прямая трансляция по ссылке:

https://youtu.be/UQAR8K7J30s

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