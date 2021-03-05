Партия Европейская Солидарность снова угодила в скандал.

Глава харьковской областной фракции ЕС Александр Скорик на своей странице в социальных сетях опубликовал сюжет с телеканала "Прямий", где он рассказывает о важности украинского языка и причинах исключения из фракции депутата, который на сессии областного совета отказался говорить на государственном языке.Однако в комментариях Скорику сделали замечание о другом прецеденте - голосовании за программу ранней диагностики самых распространенных видов рака, за которую Европейская Солидарность отказалась голосовать. В частности, во время голосования "За" сам Скорик смеялся с соседом по депутатскому месту.Отвечать на комментарии лидер областной фракции не стал и сразу же удалил все сообщения, оставленные под публикацией.Комментарии на странице Скорика до удаления:Сейчас страница публикации выглядит так: