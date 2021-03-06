Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк)ул. Астрономическая, 35-и (п. №2, стояк), ул. Метростроителей, 40 (п.4-9)ул. Академика Павлова, 44 (п. №1), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №4, стояк)ул. Валдайская, 24-а (п. №4), 24пер. Криничный (ч/с), пер. Тургеневский (ч/с), ул. Кутова (ч/с)