Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Новобаварский район: б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 06.03.21 г.
Киевский район: ул. Астрономическая, 35-и (п. №2, стояк), ул. Метростроителей, 40 (п.4-9) до 20:00 06.03.21 г.
Московский район: ул. Академика Павлова, 44 (п. №1) до 19:00 06.03.21 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №4, стояк) до 20:00 06.03.21 г.
Основянский район: ул. Валдайская, 24-а (п. №4), 24 до 20:00 06.03.21 г.
Шевченковский район: пер. Криничный (ч/с), пер. Тургеневский (ч/с), ул. Кутова (ч/с) до 20:00 06.03.21 г.