Пожарные обнаружили тело мужчины во время тушения пожара в частном доме.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 5 марта в 23:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по улице Мурафской в городе Изюм.На место происшествия немедленно выехали спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений на автоцистернах. Пожарные установили, что горела часть дома на четыре собственника, а огонь успел распространиться на 80 кв.м.Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, 1954 года рождения.Полностью потушить возгорания пожарным удалось лишь в 4:34. Причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.