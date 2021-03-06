Автобус, который вез украинцев из Польши домой, попал в ДТП

В Польше произошла авария с участием автобуса, который вез 57 украинцев из Познани в Херсон.Согласно официальным данным, автобус с украинскими номерами упал с виадука вблизи Ярослава. В результате 6 украинцев погибли и 35 получили ранения, 5 из них находятся в очень тяжелом состоянии.На данный момент на месте аварии присутствуют представители украинского консульства, так как не все личности погибших установлены.Родственников просят контактировать с Генкосульством Украины в Люблине. Телефон: (+48) 7841 385 55