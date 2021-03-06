Из-за выборов Терехов отказывается строить Аллею погибших защитников.Как сообщил экс-советник городского головы Данила Акуленко, утвержденный еще в прошлом году проект "Аллея погибших защитников" не будет реализованный в Харькове из-за предвыборной гонки. Об этом Акуленко сообщил временно лично исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов.
«В 2020 году на это были выделены средства, но реализация не началась из-за физического отсутствия самого мэра.
Когда я напомнил про проект Терехову, он прямым текстом сказал, что костями ляжет, но этот сквер делать в этом году не будет, потому что выборы.
Итак, вопрос. А это политика? Или еще не политика? Или это игра "политика/не политика", которая началась только в 2021 году? Или как назвать ситуацию, когда чиновник не хочет реализовывать уже утвержденный проект через политические предпочтения его электората?», - пишет Акуленко.