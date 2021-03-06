Теперь на выплаты могут рассчитывать лишь те медработники, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме и выжили.

Депутаты партий Европейская Солидарность, Слуга народа, ОПЗЖ и Блок Кернеса поддержали сокращение выплат медицинским работникам, которые во время своей профессиональной деятельности заразились коронавирусной инфекцией.Согласно пункту 1.3 нового решения, выделение средств будет осуществляться лишь тем сотрудникам медучреждений, которые перенесли болезнь в тяжелой форме. В случае предоставления всех необходимых документов они могут рассчитывать на единоразовую выплату в размере 10 тысяч гривен.Напомним, что выплаты медикам были утверждены в рамках областной программы «Здоровье Слобожанщины», распорядителем средств по которой является Харьковская областная государственная администрация. Инициатива предусматривала выделение компенсации всем работникам, которые в связи с профессиональной деятельностью заразились COVID-19.Тем не менее, в партийных офисах так не считают, а отмену ранее существующего порядка компенсации называют "поддержкой медицинских работников".В частности, партия Европейская Солидарность опубликовала сообщение о том, что депутаты фракции поддержали выплаты медицинским работникам, решив умолчать о том, что благодаря этому решению большинство медиков не смогут получить обещанную ранее компенсацию.