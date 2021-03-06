События Ремарки: Провал вакцинации, незаконная парковка и рекордные долги по зарплате Анна Почапская 17:31 184 Подробности рассказала Анна Почапская в программе "Ремарки". Читайте также Перевод часов в марте может не состояться Какие продукты подорожают весной Депутаты облсовета лишили харьковских медиков выплат БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Перевод часов в марте может не состояться События 17:41 Лента новостей Перевод часов в марте может не состояться 17:41 Ремарки: Провал вакцинации, незаконная парковка и рекордные долги по зарплате 17:31 Какие продукты подорожают весной 15:34 Депутаты облсовета лишили харьковских медиков выплат 13:37 В Харькове открылась выставка «Магия украинской куклы» (фото, видео) 13:28 Как реализовать право на дополнительный отпуск 11:40 Секретаря городского совета обвинили в саботаже строительства Аллеи памяти 11:16