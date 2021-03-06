В Министерстве здравоохранения Украины обновили распределение областей по карантинным зонам.

Согласно обновленным показателям для определения регионов со значительным распространением COVID-19, по состоянию на 6 марта Харьковская область оказалась в «желтой» зоне карантина.«Желтая» зона — предполагает ограничения, которые уже действуют на территории Украины. Они были установлены после зимнего карантина, однако есть послабление — разрешается проведение массовых мероприятий, если зал заполнен на 50%.Также разрешены посещение учебных заведений группами не более 20 человек, присутствие ограниченного количества зрителей на трибунах при проведении спортивных мероприятий, а также работа заведений общественного питания до 00:00 и т. д.