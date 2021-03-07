Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:спуск Куликовский, 7/9, ул. Астрономическая, 35-и (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №1-3) до 20:00 07.03.21 г.ул. Москалевская, 172 (п. №1, стояк) до 20:00 07.03.21 г.пер. Криничный (ч/с), пер. Тургеневский (ч/с), ул. Кутова (ч/с), ул. 23 Августа, 13-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк) до 20:00 07.03.21 г.