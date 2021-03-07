Во время тушения пожара в поселке Гусаровка спасатели обнаружили тело 50-летней женщины.

Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, накануне, 6 марта, в 15:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Солнечной в поселке Гусаровка.На момент прибытия спасателей к месту вызова жилом доме горели домашние вещи и мебель, а в помещении пожарные обнаружили тело хозяйки дома, 1971 года рождения.В 15:58 пожар был локализован, а в 16:10 полностью ликвидирован.Причина возникновения пожара выясняется.