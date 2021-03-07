21 марта мимо Земли пролетит самый крупный астероид в 2021 году.

Астероид (231937) 2001 FO32, который пролетит рядом с Землей 21 марта, имеет диаметр примерно 1,1 -1,7 км. Как отмечают специалисты, из более 25 тысяч астероидов, находящихся относительно близко к Земле лишь 3,5% имеют диаметр больше 1 километра.Кроме больших размеров астероид также может похвастаться достаточно высокой скоростью относительно нашей планеты - 124 000 км / час.Однако жителям планеты можно не переживать, ведь (231937) 2001 FO32 не представляет угрозы для Земли и пролетит мимо нас на расстоянии около 2 миллионов километров.(231937) 2001 FO32 был обнаружен 23-го марта 2001 года, он относится к группе Аполлона, объект постоянно движется между орбитой Меркурия и поясом астероидов.