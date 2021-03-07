Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий региона за 1 - 7 марта.

Директора коммунального предприятия подозревают в махинациях на 1,7 миллиона гривен
Чиновнице сообщили о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Харьковский сотрудник СБУ может сесть на семь лет за похищение людей с целью вымогательства
Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении оперативника одного из отделов Управления СБУ в Харьковской области.

Харьковская область - одна из лидеров по задолженности заработной платы
Государственная служба статистики опубликовала исследование по задолженности заработной платы в Украине и регионах.

Сессия облсовета: депутаты провалили инициативу Фракции Светличной о современном скрининге онкозаболеваний
На внедрении современных методов скрининга онкологических заболеваний настаивал онкохирург Денис Скорый из фракции «Разом!»

Игорь Райнин: «Программа экономического развития абсолютно не выполнена. Ни по качественным, ни по количественным показателям»
Депутат прокомментировал результаты деятельности областного руководства в 2020 году.

Харьковские волонтеры с помощью дрона нашли тело пропавшей женщины
С помощью видео, сделанного квадрокоптером, волонтеры харьковского поисково-спасательного отряда "Милена" нашли тело пропавшей 80-летней Надежды Глушко.

Старейший вуз Харькова оказался среди лучших университетов мира
Харьковский национальный университет им. Каразина вошел в рейтинг по специальностям лучших университетов мира 2021 года.

Харьковская область одна из худших по темпам вакцинации медработников
За сутки в Харьковской области не вакцинировали ни одного медика

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