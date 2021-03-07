Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий региона за 1 - 7 марта.

Харьковские волонтеры с помощью дрона нашли тело пропавшей женщины

Чиновнице сообщили о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении оперативника одного из отделов Управления СБУ в Харьковской области.Государственная служба статистики опубликовала исследование по задолженности заработной платы в Украине и регионах.На внедрении современных методов скрининга онкологических заболеваний настаивал онкохирург Денис Скорый из фракции «Разом!»Депутат прокомментировал результаты деятельности областного руководства в 2020 году.С помощью видео, сделанного квадрокоптером, волонтеры харьковского поисково-спасательного отряда "Милена" нашли тело пропавшей 80-летней Надежды Глушко.Харьковский национальный университет им. Каразина вошел в рейтинг по специальностям лучших университетов мира 2021 года.За сутки в Харьковской области не вакцинировали ни одного медика