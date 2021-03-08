Об отключении водоснабжения предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №4) - до 20:00 09.03.21 г.ул. Москалевская, 172 (п. №1, стояк) - до 20:00 08.03.21 г.ул. 23 Августа, 13-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк), ул. Шекспира, 8 (п. №4, стояк), пр. Науки, 39 (п. №6, стояк), ул. Тринклера, 20 (п. №4) - до 20:00 08.03.21 г.; пр. Победы, 56 (п. №5, стояк) - до 20:00 09.03.21 г.