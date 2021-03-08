Еще в 2019 году на исполкоме городского совета было принято решение, которое обязывали два трамвайных, два троллейбусных депо и метрополитен предложить варианты дифференцированного тарифа.

Харьковчанка Елена Гетьманенко обратилась с петицией о запуске в городе гибких тарифов в городском транспорте. По словам автора, подобный подход позволить пассажирам сэкономить, а также повысить прозрачность работы транспорта.«Еще в 2019 году на исполкоме городского совета было принято решение, которое обязывали два трамвайных и два троллейбусных депо, а также метрополитен предложить варианты дифференцированного тарифа.Дифтариф предусматривает бонусы пассажирам за частое использование общественного транспорта или удешевление одной поездки за счет пополнения карты сразу на крупную сумму.Однако по состоянию на февраль 2021 года в Харькове действует единый тариф для наземного электротранспорта (трамвай, троллейбус по 6 грн) и отдельный тариф на метрополитен (8 грн).Требуем выполнить решение исполкома и ввести дифференцированную оплату проезда в коммунальном общественном транспорте города, ведь дифференцированный тариф позволит:сэкономить средства пассажирам, которые часто пользуются общественным транспортомповысить прозрачность функционирования системы общественного транспорта и усилить ее роль», - пишет автор петиции.На данный момент инициатива собрала 80 подписей из 5000.