Мужчина отравился препаратами, однако выжил благодаря помощи бригады скорой.

Накануне, 7 марта, медики получили сообщение о том, что в Харькове 35-летний мужчина отравился препаратами.Как рассказали в пресс-службе Центра экстренной медицинской помощи, во время госпитализации у мужчины остановилось сердце и произошла клиническая смерть.«Бригада ЭМП 401 сразу начала проведения реанимационных мероприятий. Благодаря их действиям сердечно-легочная деятельность больного была восстановлена. Мужчину госпитализировали в лечебное учреждение», - сообщили в учреждении.