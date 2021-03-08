Об отключении предупредили в компании "Харьковоблэнерго".

Как сообщает официальный сайт АО "Харьковоблэнерго", 8 марта в Балаклейском и Дергачевском районах области зафиксированы аварийные отключения. В частности, временно отсутствует электроэнергия по следующим адресам:Поселок Щевелевка, ул. Центральная: 105; 107; 109; 111; 115; 117; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 154; 155; 156; 157; 158; 158А; 159; 160 161; 162; 163; 165;Поселок Березовское, ул. Солнечная, 9;пгт. Рядовое, в-д Колодия: 1, 1А; 3, 5, 7;пгт. Рядовое, ул. 1-го Мая: 1, 10, 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18Б; 2; 3, 4, 5, 6; 8; 9;пгт. Рядовое, ул. Колодия: 10, 10А; 12; 16; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36;пгт. Рядовое, ул. Степная: 4,пгт. Рядовое, ул. Шевченко: 1, 10, 11; 12А; 13; 14; 16; 17; 18; 2; 20; 21; 23; 24; 25; 25А; 26; 27; 28; 29; 3, 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4, 40, 41; 43; 45; 46; 48; 5, 50; 50А; 52; 6; 7, 9;пгт. Рядовое, пер. Колодия: 3, 3А; 4, 5, 6; 6А;пгт. Рядовое, пер. Стадионный: 1, 3, 5;пгт. Рядовое, пер. Харьковский, 1;пгт. Рядовое, пер. Шевченко: 1, 10, 12; 14; 16; 18; 2; 20; 22; 3, 4, 4А; 5, 6; 7, 8; 9.