Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 9 марта облачно с прояснениями.
Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
На дорогах местами гололедица.
Ветер северо - западный, 7 - 12 м / с.
Температура воздуха ночью 2 - 7 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.
По городу: температура воздуха ночью 3 - 5 ° мороза, днем 1 - 3 ° мороза.
На дорогах местами гололедица.
Ветер северо - западный, 7 - 12 м / с.
Температура воздуха ночью 2 - 7 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.
По городу: температура воздуха ночью 3 - 5 ° мороза, днем 1 - 3 ° мороза.