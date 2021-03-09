Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 9 марта облачно с прояснениями.

Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.



На дорогах местами гололедица.



Ветер северо - западный, 7 - 12 м / с.



Температура воздуха ночью 2 - 7 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.



По городу: температура воздуха ночью 3 - 5 ° мороза, днем 1 - 3 ° мороза.