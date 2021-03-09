В Харькове на пешеходном переходе сбиты два человека.
Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.
По словам очевидцев, ДТП произошло около трех часов ночи на Велозаводском мосту. Пострадали две девушки.
"У одной перелом руки, вторая была чуть ближе к авто, и ее скорая увезла в очень тяжёлом состоянии в неотложку" – написал автор сообщения.
Официальная информация уточняется.
По словам очевидцев, ДТП произошло около трех часов ночи на Велозаводском мосту. Пострадали две девушки.
"У одной перелом руки, вторая была чуть ближе к авто, и ее скорая увезла в очень тяжёлом состоянии в неотложку" – написал автор сообщения.
Официальная информация уточняется.