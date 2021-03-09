В Харькове на пешеходном переходе сбиты два человека.

Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.

По словам очевидцев, ДТП произошло около трех часов ночи на Велозаводском мосту. Пострадали две девушки.

"У одной перелом руки, вторая была чуть ближе к авто, и ее скорая увезла в очень тяжёлом состоянии в неотложку" – написал автор сообщения.

Официальная информация уточняется.

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