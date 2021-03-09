В поселке Безлюдовка по улице 1 мая произошел пожар в гараже.
Об этом сообщили спасатели.
Информация о пожаре поступила 7 марта в 12:33.
На ликвидацию пожара были направлены два отделения спасателей. По прибытию пожарных на место происшествия было установлено, что горит потолок гаража на площади 27 м. кв.
В 13:42 пожар был локализован и в 16:14 ликвидирован. От огня пострадал автомобиль ГАЗ-3302.
Информация о пожаре поступила 7 марта в 12:33.
На ликвидацию пожара были направлены два отделения спасателей. По прибытию пожарных на место происшествия было установлено, что горит потолок гаража на площади 27 м. кв.
В 13:42 пожар был локализован и в 16:14 ликвидирован. От огня пострадал автомобиль ГАЗ-3302.