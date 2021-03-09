Из Закарпатской области, которая находится в красной карантинной зоне, для харьковчан организован спецпоезд из Рахова.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".



Поезд №15/16 Рахов - Харьков отправится из Рахова 9 и 13 марта. Рейс в обратном направлении будет выполнен 12 марта.



Продажа билетов уже открыта. Пассажиры, у которых уже есть билеты на эти поезда, могут их не менять.



Также назначены спецрейсы Рахов-Киев, Солотвино - Киев, Ужгород - Киев, Ужгород - Одесса, Ужгород - Лисичанск.



Напоминаем, высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта в Закарпатской области будет ограничена.