В Харьковской области на дорогах работали около 100 единиц спецтехники.
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
На обработку путей использовали 768 куб. м песчано-соляной смеси и 30 тонн технической соли,
Также в САД предупреждают водителей об ухудшении погодных условий и просят быть осторожными на дорогах.
На обработку путей использовали 768 куб. м песчано-соляной смеси и 30 тонн технической соли,
Также в САД предупреждают водителей об ухудшении погодных условий и просят быть осторожными на дорогах.