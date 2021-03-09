В Харьковской области на дорогах работали около 100 единиц спецтехники.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

На обработку путей использовали 768 куб. м песчано-соляной смеси и 30 тонн технической соли,

Также в САД предупреждают водителей об ухудшении погодных условий и просят быть осторожными на дорогах.

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