ДТП произошло на трассе у села Каменка около 5:40 утра. Микроавтобус Renault слетел с трассы и перевернулся в кювет.

Об этом сообщили спасатели.



"В результате ДТП погиб один человек (пассажир), пострадали 8 человек (в т. ч. - водитель), которые с различными степенями тяжести госпитализированы в Изюмской районной больнице",- написано в сообщении.



Всего в автомобиле было 9 человек.