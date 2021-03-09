ДТП произошло на трассе у села Каменка около 5:40 утра. Микроавтобус Renault слетел с трассы и перевернулся в кювет.
Об этом сообщили спасатели.
"В результате ДТП погиб один человек (пассажир), пострадали 8 человек (в т. ч. - водитель), которые с различными степенями тяжести госпитализированы в Изюмской районной больнице",- написано в сообщении.
Всего в автомобиле было 9 человек.
"В результате ДТП погиб один человек (пассажир), пострадали 8 человек (в т. ч. - водитель), которые с различными степенями тяжести госпитализированы в Изюмской районной больнице",- написано в сообщении.
Всего в автомобиле было 9 человек.