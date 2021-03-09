Мужчины вызвали такси и попросили водителя остановиться у моста, после чего совершили на него нападение.

Об этом сообщается в в приговоре Дзержинского районного суда Харькова.



По информации следствия, около 20:30 12 июля 2017 года ранее судимый мужчина вступил в сговор об ограблении с неустановленным лицом. Сообщник обвиняемого вызвал такси к дому на улице 23 Августа. Водитель прибыл по вызову на автомобиле ВАЗ-2109.



Один из злоумышленников попросил водителя остановиться у моста Павловского на одноименной улице, после чего злоумышленники ограбили водителя. У пострадавшего отобрали мобильный телефон и видеорегистратор. Водителю были нанесены убытки в размере 1,8 тыс. грн.



Суд признал одного из грабителей виновным по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.