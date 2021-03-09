Нардеп поддержала проведение внеочередного заседания по решению тарифных проблем.

реализации мероприятий по снижению необоснованной стоимости энергоносителей и упорядочиванию системы их ценообразования;

увеличения направления газа отечественной добычи на нужды населения;

возврата льготного тарифа на первые 100 кВт потреблённой электроэнергии;

неотложного внедрения дополнительного комплекса мер в сфере энергоэффективности;

увеличения социальных выплат по льготам и субсидиям за услуги ЖКХ;

защиты прав потребителей энергоносителей.

Народный депутат Украины и лидер Блока «Разом!» Юлия Светличная выступила с поддержкой инициативы проведения отдельного внеочередного заседания Верховной Рады, в рамках которого депутаты смогут рассмотреть проекты для решения тарифных вопросов.«Необходимо приложить все усилия, чтобы исправить последствия правительственной некомпетентности и положить конец коррумпированности энергосистемы», - подчеркнула Светличная.По словам нардепа, законопроекты, которые способны решить проблему и помочь людям, касаются: