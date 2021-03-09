Нардеп поддержала проведение внеочередного заседания по решению тарифных проблем.

Народный депутат Украины и лидер Блока «Разом!» Юлия Светличная выступила с поддержкой инициативы проведения отдельного внеочередного заседания Верховной Рады, в рамках которого депутаты смогут рассмотреть проекты для решения тарифных вопросов.

«Необходимо приложить все усилия, чтобы исправить последствия правительственной некомпетентности и положить конец коррумпированности энергосистемы», - подчеркнула Светличная.

По словам нардепа, законопроекты, которые способны решить проблему и помочь людям, касаются:
  • реализации мероприятий по снижению необоснованной стоимости энергоносителей и упорядочиванию системы их ценообразования;
  • увеличения направления газа отечественной добычи на нужды населения;
  • возврата льготного тарифа на первые 100 кВт потреблённой электроэнергии;
  • неотложного внедрения дополнительного комплекса мер в сфере энергоэффективности;
  • увеличения социальных выплат по льготам и субсидиям за услуги ЖКХ;
  • защиты прав потребителей энергоносителей.


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