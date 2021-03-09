Согласно данным Министерства здравоохранения Харьковская область остается в желтой зоне карантина.

Как сообщили в ведомстве, уровень заболеваемости коронавирусом в Харьковской области достигает 72,1% от эпидпорога. Коэффициент выявления случаев инфицирования 6 марта составил 13% при установленном допустимом уровне менее 20%, 7 марта — 13%, 8 марта — 13,5%.



Тестированием 6 марта были охвачены 778 человек на 100 000 населения (установленная Министерством здравоохранения норма — более 300 человек на 100 тыс. Населения), 7 марта — 809 человек, 8 марта — 743 человека.



Уровень госпитализации при допустимом уровне менее 60 человек на 100 тысяч населения 6 марта составлял 42,7 человек, 7 марта — 44 человека, 8 марта — 45,1 человека.