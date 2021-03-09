Харьковский волонтер Светлана Резван, занимающаяся помощью людям с онкологическими заболеваниями, прокомментировала скандальное решение депутатов областного совета, которые не поддержали программу раннего скрининга заболеваний.

В Харьковской области не утихает критика в адрес депутатов, которые не поддержали проект члена фракции Блока Светличной «Разом!» и онкохирурга Дениса Скорого о внедрении раннего скрининга онкологических заболеваний в программу первичной медицинской помощи.По словам харьковских волонтеров, подобное решение депутатов необъяснимо, ведь на кону возможность спасти человеческие жизни.«Подобная система скрининга - это мировая практика и вообще мировой стандартный протокол, когда ранняя диагностика дает возможность снизить смертность от заболевания. Это позволяет и предупредить развитие рака, и поймать его на очень ранних стадиях. Ведь в таких случаях лечение легкое и позволяет человеку на 100% сохранить жизнь и здоровье», - отмечает волонтер.Светлана Резван подчеркнула что сегодня в Украине и так отсутствует культура ранней диагностики и вместо того, чтоб поддержать жизненно важный проект, депутаты повели себя неадекватно.«Меня удивили выкрики некоторых депутатов из зала о том, что пусть это диагностируют врачи в поликлиниках. Но как, позвольте? Кто специалист в этом? Их нужно обучить, хотя бы, о чем доктор Скорый говорил. Он же не говорит, что прямо сейчас нужно закупить эти тесты. Он предлагал сделать на примере одного района пилотный проект, поработать с наследственными семьями, с возрастными категориями населения и отработать программу, которую потом можно будет реализовать во всем регионе в виде единой системы ранней онкодиагностики.Очень похоже на политические моменты. Иначе я просто никак не могу объяснить эту первобытную реакцию в зале. Средневековье какое-то. Они же прекрасно понимают, насколько это серьезная проблема сегодня. Никакие деньги мира не спасают человека от этого диагноза. И в цивилизованном мире ранняя диагностика позволяет значительно снизить смертность от онкологии. Выявление на ранних стадиях любого вида рака приводит к 100% излечению.Я думаю, депутаты сами не поняли, что сотворили», - подчеркнула Светлана Резван.