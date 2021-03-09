За десять лет численность населения Украины сократилась почти на 2,26 миллиона человек. Прошлый год был худшим по рождаемости.

За десятилетие уровень рождаемости в Украине упал на 40%, в результате чего численность население сократилась на 2 257 309 человек. Об этом свидетельствуют данные портала Opendatabot.В среднем за последние три года ежемесячно рождалось около 26 тысяч младенцев. Лучшим месяцем по рождаемости за этот период был июль 2018 года. Тогда родились 31 461 ребенок.При этом в прошлом году рождаемость в Украине упала до минимума за десять лет - за год родились 293 457 ребенка, тогда как смертность достигла 616 835 человек.По данным Госстата, в течение 2020 года количество жителей Украины сократилось на 314 062 человека и достигло отметки в 41,59 млн украинцев.Ранее ученые назвали причины сокращения численности украинцев - низкий уровень рождаемости и короткая продолжительность жизни.