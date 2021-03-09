Харьковчанка Юлия Герус установила новый абсолютный рекорд Украины на соревнования по пауэрлифтингу, которые проходили 6 марта в Харькове.

Харьковская патрульная Юлия Герус в дисциплине «Подъем штанги на бацепс» подняла штангу весом 62 кг, установив тем новый абсолютный рекорд Украины.Отметим, харьковчанка является рекордсменкой мира и страны по пауэрлифтингу, а также мастером спорта Украины международного класса.Пауэрлифтинг - силовой вид спорта, который заключается в преодолении максимального тяжелого сопротивления относительно веса спортсмена. Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. В качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги.