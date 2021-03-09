Несколько воспитанников Слобожанского коммунального учреждения дошкольного образования (ясли-сад) №3 Слобожанского поселкового совета Чугуевского района слегли с отравлением.Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего пострадало 6 детей. Пятеро заболевших – воспитанники первой младшей группы, еще один – из средней. По данным лабцентра, мальчик - брат одного из заболевших из первой младшей группы.
Специалисты Харьковского областного лабцентра подозревают у учащихся пищевую токсикоинфекцию. Состояние детей медики оценивают как средней степени тяжести.
Четыре ребенка находятся на амбулаторном лечении, двое в больнице. Все дети получают соответствующее лечение.
Отмечается, что по состоянию на 9 марта противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.
Специалисты Змиевского филиала областного лабцентра провели комплекс противоэпидемических мероприятий: опросили родителей заболевших детей и медицинских работников, к которым они обращались за медицинской помощью, а также провели санитарно-эпидемиологическое обследование учреждения. Помещения детсада обработали с применением дезинфицирующих средств; отобрали пробы питьевой воды и смывы с объектов окружающей среды.