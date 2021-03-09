В среду, 10 марта, вечером в Харькове погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха ночью до -7 градусов, днем: -3 градуса ниже нуля.

Об этом сообщает Sinoptik.uaА вчера ночью в городе и области начался сильный снегопад. Как сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области, на утро 9 марта по всей территории области облачно, местами наблюдается слабый снег. Состояние покрытия на дорогах - мокрое, обработанное противогололедными смесями. По прогнозу синоптиков, сегодня ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до -13 °С.Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на дорогах области и получения информации о состоянии проезда работает круглосуточная горячая линия диспетчерской Службы автомобильных дорог в Харьковской области:"На дорогах области может наблюдаться гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем! Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения", - говорится в сообщении.В четверг, 11 марта, в Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков. Температура воздуха ночью до -6 градусов, днем: -2 градуса ниже нуля.11 марта отмечается день памяти святого Порфирия, епископа Гизского. В прежние времена погоду в этот день определяли по ветру: если ветер подует с юга или с юго-запада, следует ждать скорого потепления.