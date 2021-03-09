Пшеничные, гречневые, кукурузные, овсяные – блины на Масленицу являются одним из самых вкусных обычаев. А чтобы они удались на славу, нельзя прогадать с выбором муки.

Традиционно блины и блинчики делаются из пшеничной муки высшего сорта. Она наиболее однородна по текстуре, содержит достаточно клейковины, поэтому блины можно готовить какие угодно – и по величине, и по толщине. Однако стоит вспомнить, что существуют и другие виды муки, из которой тоже можно испечь любимое лакомство на Масленицу.При обойном (крупном) помоле в муке остаются абсолютно все составляющие зерна. Соответственно сохраняется биологическая ценность цельного зерна и его полезные качества. Но, во первых, такая мука утяжеляет структуру теста, лишая блин характерной нежности. Во-вторых, более грубые блины из цельнозерновой муки не всем прийдутся по вкусу, особенно детям и пожилым людям. А вот для тех, кто ведет здоровый образ жизни, будут в самый раз.не обладает способностью образовывать клейковину и содержит более активные ферменты, расщепляющие крахмал. В ее состав входит необходимая организму аминокислота лизин, а также клетчатка, марганец, цинк. В ржаной муке на 30% больше железа, чем пшеничной, и в 1,5–2 раза больше магния и калия. Ржаная мука придает тесту своеобразный вкус и аромат. В связи с мизерным количеством клейковины в ржаной муке блины обычно готовят из смеси ее с пшеничной.Из гречневой муки получаются нежные блинчики красивого кофейного оттенка. Но такая мука совсем не клейкая, поэтому блинчики из нее просто-напросто развалятся. Поэтому в большинстве рецептов наравне с греневой используется пшеничная мука (соотношение – как минимум 1:1, а чаще 2:1). Гречневые блинчики пекут как дрожжевые, так и бездрожжевые (в т. ч. и тонкие), со сладкой и несладкой начинкой.можно добавлять в пшеничную, если она самого тонкого помола. А ту, что покрупнее, все же лучше заранее заварить кипятком или кипящим молоком. Зачастую блины из кукурузной муки получаются суховатыми, поэтому ее лучше смешивать с пшеничной мукой, а блины подавать сразу же, горячими.отлично подходит для блинного теста, обладает хорошей клейкостью. Блины из нее пекутся очень легко и получаются ничуть ни хуже чем из пшеничной. Эта мука богата витаминами и аминокислотами, содержит большое количество крахмала, из-за чего овсяные блинчики не рвутся и получаются тонкими и ажурными. Кроме того, есть еще варианты приготовления овсяных блинов: смолоть в кофемолке овсяные хлопья и смешать с мукой либо сделать блины из овсяной каши.была распространена в советские времена. Собственно, это почти полуфабрикат, содержащий помимо муки яичный порошок, соль, сахар, соду, иногда еще какие-то добавки. Обычно на упаковке такой муки написан рецепт приготовления. Чаще всего достаточно добавить в смесь воду, молоко, кефир. Несмотря на удобство в использовании, для создания настоящих, качественных блинов, все же лучше использовать муку без каких-либо добавок.