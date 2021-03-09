В Харькове обнаружено 187 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 9 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 58 925 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 86 869 случаев заболевания COVID-19, 7 169 человек находятся под медицинским наблюдением, 78 048 пациентов выздоровел, 1 652 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 марта в Украине зафиксировано 3 261 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 410 061 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 27 204 человека умерли, 1 199 229 - выздоровели.