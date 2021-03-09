Английский должен стать вторым языком в Украине. Он поможет защитить страну от России.

Об этом во вторник, 9 марта, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на форуме Украина 30, сообщает РБК-Украина.– К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации, – заявил Данилов.По его словам, ранее украинские политики заигрывали с русским языком и "копали яму", в которой сегодня оказалась Украина. А Москва именно русским языком транслирует свои нарративы на территорию бывшего Советского Союза.– Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать, – добавил Данилов.