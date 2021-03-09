В результате аварии в Изюмском районе погиб 17-летний парень, 23-летняя девушка умерла в больнице, еще 7 человек госпитализированы с травмами.

Напомним, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев-Харьков-Довжанский около с. Каменка Изюмского района поступило в полицию 9 марта в 5:33.Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Renault Trafic не справился с управлением при обгоне, после чего машина слетела в кювет. В результате происшествия 17-летний пассажир погиб на месте. Еще 7 пассажиров в возрасте от 19 до 22 лет и водитель 1979 года рождения были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Вскоре одна из пострадавших, 23-летняя девушка, умерла в реанимационном отделении больницы Изюма.Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.