Растительное или топленое сливочное – какое масло выбрать для жарки, чтобы блины получились самыми вкусными? Этот вопрос интересует многих хозяек. Давайте разберемся, чему отдать предпочтение.

Блины готовят практически во всех странах мира. Подают с разнообразной начинкой или едят, макая в мед, варенье или сметану. Рецептура блинов у каждого народа своя, уникальная, но все сводится к тому, что жидкое тесто выливается на раскаленную сковороду, смазанную маслом. Так на каком масле лучше жарить блинчики, чему стоит отдать предпочтение?Как подсказывает многолетний опыт хозяек, неважно, какое масло используется для жарки блинов, главное – чтобы оно не дымило. Из растительных масел подойдет подсолнечное или кукурузное масло, но только рафинированное. Сливочное масло можно использовать для жарки сладких блинов, они получатся румяными и мягкими.Выбирая масло для жарки, будь то растительное или сливочное, следует обращать внимание на качество продукции и срок годности. На некоторых бутылках с растительным маслом указано, для чего его следует применять. Не стоит использовать для жарки блинов продукты с закончившимся сроком годности. Просроченное масло придаст блинам горьковатый привкус и только испортит блюдо.Некоторые хозяйки добавляют масло при приготовлении теста, а при жарке уже его не используют. Это тоже отличный вариант. Такой способ позволяет избежать излишней жирности и пригорания.А чтобы блины получились вкусными, красивыми и не требовали слишком много масла при жарке, готовить их желательно на сковороде с антипригарным покрытием.