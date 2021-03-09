Полиция открыла уголовное производство из-за травмирования двух пешеходов в Харькове.

По предварительной информации, женщина и девушка переходили проезжую часть по пешеходному переходу, когда их сбил 20-летний водитель «Suzuki». Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.Ранее мы писали, что на Московском проспекте автомобиль "Suzuki" сбил двух женщин: пострадавшие в больнице. Авария случилась около полуночи.Двух сбитых девушек 26 лет и 17 лет в тяжелом состоянии доставили в больницу.Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортом на срок до трех лет.