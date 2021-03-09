За проект раннего скрининга онкологических заболеваний проголосовали 14 депутатов Блока Светличной и 7 от ОП-ЗЖ.

Во время III внеочередной сессии Харьковского областного совета депутаты партий Европейская Солидарность, Блок Кернеса, Слуга Народа и частично ОПЗЖ не поддержали проект депутата Блока Светличной директора харьковского онкоцентра Дениса Скорого о включении в областную программу "Здоровье Слобожанщины" раннего скрининга отдельных видов онкологических заболеваний.За проект проголосовали все 14 присутствующих на заседании депутатов из фракции Светличной «Разом» и 8 депутатов из ОП-ЗЖ (Игорь Райнин, Василий Россихин, Владимир Скоробагач, Александр Диденко, Максим Прядко, Артур Северинов, Ващенко Анна и Артем Назаров).Не поддержали проект (проголосовали против, воздержались и не голосовали):Бабаев Владимир Николаевич, Беловол Татьяна Владимировна, Бовдуй Иван Петрович, Водовозов Евгений Наумович, Гагарин Виталий Викторович, Гармаш Алексей Александрович, Гасан Людмила Николаевна, Горбунова Анна Валентиновна, Горишний Игорь Иванович, Гречанина Елена Яковлевна, Гуревич Олег Олегович, Гурова Капиталина Дмитриевна, Заколодяжный Владислав Дмитриевич, Зеленский Максим Сергеевич, Каратуманов Олег Юрьевич, Кернес Кирилл Геннадиевич, Кириенко Карина Евгеньевна, Кононенко Альберт Васильевич, Косинов Станислав Анатольевич, Красносельский Николай Вилленович, Кузнецова Анна Викторовна, Кухарь Александр Васильевич, Малинина Татьяна Васильевна, Масельский Степан Иванович, Мураева Валерия Олеговна, Немыкина Людмила Петровна, Онищенко Дмитрий Степанович, Остапчук Виктор Николаевич, Панов Виталий Владимирович, Радьков Сергей Николаевич, Резников Михаил Алексеевич, Ротач Светлана Александровна, Святаш Владимир Николаевич, Середенко Екатерина Михайловна, Столбовой Павел Иванович, Сухонос Мария Константиновна, Тесленко Сергей Анатольевич, Ткаченко Александр Юрьевич, Фадеенко Галина Дмитриевна, Цибульник Нелли Юрьевна, Чернов Сергей Иванович.Дорошенко Александр Александрович, Жуков Сергей Николаевич, Козловский Анатолий Викторович, Курашова Екатерина Александровна, Куц Галина Михайловна, Лехан Ольга Михайловна, Пономаренко Сергей Андреевич, Ройтблат Алла Борисовна, Скорик Александр Алексеевич, Храпко Кирилл Евгеньевич, Чебышев Сергей Станиславович.Гацко Анатолий Федорович, Григоров Сергей Николаевич, Дейнека Руслан Сергеевич, Захарченко Игорь Григорьевич, Исламов Висхан Алавдиевич, Канцедал Любовь Владимировна, Кошовский Сергей Васильевич, Онацкая Елена Васильевна, Семенуха Роман Сергеевич, Товмасян Артур Едмарович, Федорик Сергей Юрьевич, Федченко Сергей Владимирович.Андреев Александр Сергеевич, Бакманян Армен Володяйович, Белокудря Валерий Николаевич, Власов Валерий Александрович, Гладоскок Сергей Анатольевич, Эстеровская Светлана Семеновна, Заярный Леонид Андреевич, Коробко Татьяна Юрьевна, Лесик Алексей Анатольевич, Литвинов Ростислав Александрович, Малыш Андрей Владимирович, Малеваный Богдан Юрьевич, Николаенко Антон Павлович, Рябко Владимир Владимирович, Стронов Андрей Алексеевич, Хурсенко Сергей Васильевич, Шенцев Никита Дмитриевич.