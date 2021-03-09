Народный депутат поддержала проведение внеочередного заседания Верховной Рады для комплексного решения тарифных вопросов.Народный депутат Украины и лидер Блока «Разом!» Юлия Светличная выступила с поддержкой инициативы проведения отдельного внеочередного заседания Верховной Рады, в рамках которого депутаты смогут рассмотреть проекты для решения тарифных вопросов.
«Необходимо приложить все усилия, чтобы исправить последствия правительственной некомпетентности и положить конец коррумпированности энергосистемы», - подчеркнула Светличная.
По словам нардепа, законопроекты, которые способны решить проблему и помочь людям, касаются:
- реализации мероприятий по снижению необоснованной стоимости энергоносителей и упорядочиванию системы их ценообразования;
- увеличения направления газа отечественной добычи на нужды населения;
- возврата льготного тарифа на первые 100 кВт потреблённой электроэнергии;
- неотложного внедрения дополнительного комплекса мер в сфере энергоэффективности;
- увеличения социальных выплат по льготам и субсидиям за услуги ЖКХ;
- защиты прав потребителей энергоносителей.