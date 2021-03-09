С 10 марта в учебных заведениях Лозовой, где продолжают ремонтировать водопровод, возобновят обучение.

Об этом "Суспільному" сообщил заместитель Лозовского городского головы Ашот Керопов.- Принято решение на аппаратном совещании в горисполкоме совместно с руководством управления образования о том, что с завтрашнего дня, 10 марта, все школы приступают к нормальной работе, - сказал Керопов.По его словам, с 5 марта вода в Лозовой подается круглосуточно. Когда начнется замена трубы на аварийном участке, воду выключат.- Возможно, давление будет не очень большое. Уже с понедельника - санация той трубы. Нас дополнительно "Харьковводоканал" предупредит, сколько дней будет город без воды для замены этого аварийного участка, - добавил заместитель городского головы.Предварительно, на время замены трубы школы продолжат работать - предполагается, что в там создадут запасы воды.Напомним, серьезная авария на водопроводе в Лозовой произошла в конце февраля. Город перешел на почасовую подачи воды. Было обследовано 32 километра трубопровода на территории от Краснопавловки до Лозовой. Причину нашли только 28 февраля в районе железной дороги за один километр от города. Коммунальщики начали сбрасывать воду с одной ветки водопровода и переключать Лозовую на другую. Изношенность одной нитки трубопровода - 97%, другой - более 70%, поэтому возникли новые сложности.