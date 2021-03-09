Послам иностранных государств в Украине презентовали элементы Крымской хартии, которую планируется принять по результатам саммита Крымской платформы.Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову.
Отмечается, что сейчас в МИД ждут предложения послов, что еще следует включить в этот документ.
- Мы сейчас на этапе консультаций, мы разработали элементы Крымской хартии, то, что мы считаем необходимым включить в этот заключительный документ. На позапрошлой неделе у нас был первый раунд консультаций, несколько десятков послов были приглашены в МИД, где мы им презентовали элементы этой хартии, - сказала Джапарова на открытии выставки Верность себе - не преступление в МИД Украины.
- Фактически, сейчас мы ожидаем от них не только фидбека по нашим элементам, но и предложения по тому, что страны предлагают включить в эту хартию, потому что мы считаем, что это совместный документ, над которым должны работать те страны, которые имеют активную позицию по защите интересов Украины и недопущению легитимизации статуса временной оккупации, - добавила она.
По словам замминистра, консультации ведутся с десятками стран и каждая страна может себе очертить уровень своего соучастия в Крымской платформе.
- Турция поддержала инициативу создания крымской платформы. Это зафиксировано в совместном заявлении президентов Эрдогана и Зеленского по результатам визита президента Зеленского в Турцию несколько месяцев назад, - указала Джапарова, добавив, что Турция вместе принимает активное участие в работе над заключительным документом саммита.