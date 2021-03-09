Движение трамваев №16А и 26 по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет запрещено ежедневно с 9:30 до 14:30 10 и 11 марта.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом и регулировкой контактной сети трамвая.На время работ трамваи будут курсировать следующим образом:разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»; часть: разворотный круг «Парк им. Горького» - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;не курсирует.